打造立體空間 林智鴻建議三井Lalaport與衛武營可建空橋
擁有超過百年歷史的日商三井集團今(30)日舉辦高雄新建工程動土儀式，身為鳳山在地議員的林智鴻表示，Lalaport的投資是鳳山中城計畫六塊拼圖中的第二塊拼圖，希望未來在捷運黃線的開闢之後，要與三井Lalaport保持一個直接的通道，他建議，三井Lalaport與衛武營綠地之間可建立空橋直接連結，打造一個立體城市的空間，讓鳳山整體與周邊生活品質可以提升。
記者郭凱杰／高雄報導
Lalaport的投資是鳳山中城計畫六塊拼圖中的第二塊拼圖，未來還有捷運O10站的聯合開發、市議會後方停9用地BOT案、台鐵高雄機廠的華麗轉身計畫以及五甲國宅社區老社區再生計畫等，未來更有捷運黃線闢建。其中黃線與橘線的交會處就是重要的節點。
林智鴻也以自身到過台中、台南Lalaport觀察的經驗指出，人潮車流在開幕後都會是高度密集狀態，未來交通局將在議會後方停車場BOT案預計將要設置停放60台大客車停車空間，恐讓交通衝擊提高，地方民意希望停止設置大客車停車場計畫並改為小客車停車場，他主張，考量周邊道路路幅量能與市民出入安全，應從善如流，在Lalaport設置後周邊停車場BOT案取消設置大客車停車場。