特企／韓國人氣「PINK & VEN」甜蜜登台　新光南西三館限時快閃

「PINK & VEN」是以粉紅兔 PINK 、香草熊 VEN 以及他們的寵物鴿 HIPPY 為主角的韓國文創品牌，透過精心繪製的動畫和甜蜜的劇情故事，捕捉了無數人的心，韓國官方透露 Instagram 有接近三成粉絲來自台灣。
不用再煩惱該找誰代購了，這些迷人的可愛角色將從韓國搭飛機到台灣啦！新光三越南西店首次登場的「PINK & VEN」限定快閃店，於大門入口處有「PINK & VEN」打卡專區，往前走幾步進入店內，就會看到超可愛的粉色系裝潢、溫馨俏皮的3D劇情動畫，還有各式週邊玩偶、吊飾以及文創小物等，讓你親身感受溫馨可愛的療癒體驗。
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除了限定商品外，快閃店這次還準備了精美贈品與活動，只要來店打卡即可獲得獨家無販售的限定週邊，讓「PINK & VEN」的甜蜜愛情點亮你的每一天。
活動期間內於快閃店單筆消費滿500元，即可獲得限量的「PINK造型氣球」或「南西快閃限定購物袋」，想要搶先取得超可愛的造型氣球，記得要抓緊7/1-7/10活動期間來店消費。「PINK & VEN」新光三越南西快閃店是你這個夏日必需朝聖的聖地之一，尋找日常小確幸，重溫閃光甜蜜時刻，不容錯過！
PINK&VEN新光三越南西快閃店＆獨家限定商品
日期：2023年7月1日 (六) - 7月31日 (一)
時間：週日至週四 11:00-21:30｜週五-週六及例假日前一天 11:00-22:00
地點：新光三越台北南西店三館一樓
地址：台北市中山區南京西路15號
1. 大頭鑰匙圈扣娃娃 $390/個 (限量100個)
2. PINK/HIPPY滑鼠墊 $150/個 (每款限量100個)