特企／《鹹魚之王》事前預約開跑　力拚翻身就靠摸魚技巧！

喜愛三國題材的遊戲又厭倦了千篇一律的遊戲風格，《鹹魚之王》絕對會讓你眼睛為之一亮！不論是滿臉落腮鬍的張飛還是文質彬彬的諸葛亮，全都變身魔性風格的鹹魚啦！這次就由玩家作為鹹魚指揮官－「阿鹹」，親自主導這群鹹將們衝鋒陷陣，超Kuso爆梗展開，這個三國有點「鹹」，躺平也能分天下！
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別於市面上的抽卡遊戲，想拿稀有角色得拚人品，砸重金當課長才能抽到夢寐以求的武將，《鹹魚之王》大方提供無限寶箱，通關主線任務就能獲取海量的寶箱，不論武將還是道具，不怕你來抽，就怕你抽到手軟！開箱拿好禮，機率有保底，讓每位玩家感受到滿滿的歐氣，今日鹹魚、明日歐皇，就等你來試手氣！
為了鼓勵辛勞忙裡偷閒摸魚的玩家們，官方特別加碼釋出爆款豪禮回饋眾鹹魚王，即日起至7/20為止，只要參與預約活動、追蹤官方粉絲團或邀請更多魚友共襄盛舉事登活動，就可以獲得獨家的虛寶禮包；凡預約人數達成里程目標，更有機會抽取iPhone14 Pro、PS5、Switch、MyCard高額點數獎勵等多項好禮。
預約獎勵&粉絲團追蹤獎勵：金磚*388 普通釣竿*5 金幣禮袋*1
10萬預約達標：送精鐵*888、木質寶箱*15，加碼抽Airpods pro2
20萬預約達標：送進階石*888、青銅寶箱*5，加碼抽iWatch
30萬預約達標：送招募令*10、隨機紅將碎片*4，加碼抽Switch
40萬預約達標：送黃金釣竿*5、黃金寶箱*5，加碼抽PS5
50萬預約達標：解鎖區域限定外觀【落葉飛花-黃月英】，加碼抽iPhone14 Pro
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