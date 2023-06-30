勞動部與地方合作整合中高齡就業服務攜手為勞雇雙贏打拚
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署為整合中央與地方就業服務資源，擴大中高齡就業服務量能，於今(30)日上午於屏東縣勞動暨青年發展處辦理「112年度高屏澎東區銀髮資源聯繫會議」，邀請高雄、屏東、台東及澎湖各縣市政府共同探討中高齡就業服務議題並安排參訪屏東縣銀髮人才服務據點，屏東縣長周春米及勞動暨青年發展處長李雨蓁也親自蒞臨支持。
記者張振興/綜合報導
高分署長郭耿華指出，台灣人口老化速度高於全球平均值，依據國家發展委員會推估預計2025年台灣每5人即有1人是長者(老年人口將超過20%)，成為「超高齡社會」，因此高屏澎東分署認為推動中高齡就業服務相關措施刻不容緩，未來也會持續與轄區各縣市政府合作，建構相關業務整合網絡。會中郭耿華特別提及勞動部近期推動的「疫後改善缺工擴大就業方案」，呼籲各縣市政府一起來努力幫助企業解決目前疫後缺工問題。
縣長周春米及處長李雨蓁也特別到現場與縣市府參訪人員進行交流據點服務經驗，周春米首先特別感謝勞動部高分署的協助成立銀髮據點，考量高齡者就地諮詢的交通便利性，屏東縣府以客運轉運站作為銀髮據點服務處，一方面妥善運用公共資源，另一方面也期待在絕佳的地理位置及交通便利性，提供屏東地區中高齡及高齡者媒合正職、臨時、季節性、部分工時等職缺與諮詢服務。
勞動部除了成立實體服務據點，也提供「僱用高齡獎助」、「中高齡職務再設計」、「繼續僱用」、「僱用高齡者傳承經驗補助」、「退休再就業補助」等獎補助措施，輔導雇主及中高齡民眾勞雇雙贏；另外因應疫後產業經濟復紓的人力需求，近期極力推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，期待能再加強活絡勞動市場的力道，提升就業市場人力量能。
高分署長郭耿華及縣長周春米更互勉未來中央與地方持續合作，攜手為勞雇雙贏打拚，齊心讓在地中高齡及高齡就業服務更適切完善。