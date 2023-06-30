下班路上小心！大台北上空「強烈雷雨帶」 閃電每分鐘狂閃350次
午後大雷雨來襲！氣象局針對20縣市發布豪大雨警報，尤其大台北地區更是有大雷雨訊息，傾盆大雨外還有雷聲狂響，天氣就像是颱風天猛烈，氣象粉專也指出，目前強烈雷雨帶正在大台北上空，下午14:40至14:50更一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空，提醒民眾下班時段要特別留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析指出，由於高壓微弱的南風天，就是北部午後大雷雨的好發時間，台北盆地出現大型的對流胞，閃電監測網在下午14:40至14:50一度測到每分鐘超過350次閃電在台北盆地上空，目前午後雷雨系統正在往新北持續移動，稍晚桃園、新北的朋友們也要留意大雷雨發生，聽到雷聲、請入室內！
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文提醒，「強烈雷雨帶正在大台北上空，小心強降雨、雷擊、積淹水，未來1小時請提高警覺。」
氣象局目前針對臺北市、桃園市、新北市發布大雷雨訊息，持續時間至16時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。今（30）日臺北市及新北市有局部大雨或豪雨，臺南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。
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