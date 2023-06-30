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泰國社會貧富懸殊難解、總理難產政局撲朔迷離　年輕人焦慮加劇

▲泰國年輕人希望國家改革，人心思變，但泰國國會大選總理仍難產，社會不平等依舊，年輕人焦慮失望情緒越來越深。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國年輕人希望國家改革，人心思變，但泰國國會大選總理仍難產，社會不平等依舊，年輕人焦慮失望情緒越來越深。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

泰國國會大選在5月中落幕，新一屆國會將在7月3日開議，但至今總理人選仍未有定論，前進黨（Move Forward Party）與為泰黨（Pheu Thai）的合作還沒正式開始，已經先因為國會議長由誰擔任而出現矛盾，前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）若無法擔任總理，可能會加深泰國年輕人對國家的失望情緒，甚至選擇出走海外、背井離鄉。

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泰國是東南亞觀光旅遊熱門目的地之一，佛教文化氛圍深植人心，給外界宜居的印象，但泰國近年政治動盪，軍政府掌權，2020年未來前進黨遭到解散，引發泰國年輕人的大規模抗議，開始一連串針對泰國政府的示威，要求政府與王室改革。而這批對泰國政經現況不滿的年輕人，也成為前進黨在這次國會大選中最堅實的支持者。

不僅政治動盪不安，泰國社會不平等的現象也依舊根深蒂固。根據《曼谷郵報》報導，泰國的貧窮人口比例於2021年約為6.3%，貧窮人口比例在近10年大約都維持在6～8％之間，未能實現全國脫貧，導致泰國的所得不均現象十分嚴重。

泰國商務部的貿易政策與戰略辦公室（TPSO）的研究發現，數位經濟轉型、勞動力替代科技的應用、邁向高齡化社會、新冠疫情都是造成不平等加劇的驅動力，無法適應這些變化的群體，往往會在社會中變得更加弱勢。而由於泰國的貧窮人口大量集中在農村，氣候變遷帶來的乾旱與洪水，也更多打擊到這些農村居民，在在都是泰國必須妥善應對的嚴肅挑戰。

前進黨在國會選舉的大勝，突顯泰國年輕人對位於社會金字塔頂端的軍政府、王室、寡占資本家精英感到失望，人心思變，但是大選過後政局進入混沌不明的真空期，至今也不知皮塔是否會是下一任泰國總理。

皮塔不僅能否在眾參議院拿到足夠多的支持票仍屬未知，還被投訴違反選舉法，相關調查持續進行中。而前進黨想要針對冒犯王室法展開修法，也被保守派指控違反泰國《憲法》君主立憲的原則，相關調查同時也在進行。保守派勢力虎視眈眈，年輕人雖然靠著投票表達出對國家改革的期待，但現實卻是泰國政局仍在空轉，社會經濟依舊不平等且充滿變數，難怪會有越來越多焦慮不安的泰國年輕人，認為自己看不到未來。

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