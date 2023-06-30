外銷訂單逾50%國內生產 經濟部：政策、新科技應用需求擴增助攻
經濟部統計處今（30）日指出，2022年接自海外訂單中，國內生產比率超過50%，創有調查以來的新高，經濟部統計處副處長黃偉傑接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，此次回升是由於美中貿易戰後，受到「台商回流」政策影響，加上疫後各國紛紛意識到分散佈局的重要性所致，同時因5G等新興科技應用需求擴增，對半導體需求增加，帶動以國內生產為主的晶圓代工、封測接單成長，加上伺服器及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單國內生產比率。
記者鄭妤安／台北報導
根據經濟部統計處「外銷訂單海外生產實況調查統計」，2022年接自海外訂單中，以國內生產比率占50.1%最高，較上年上升1.7個百分點，自2021年有調查以來的新高。
黃偉傑說明，在有這項統計調查以前，大約在民國80幾年時，國內生產比率也有超過50%的紀錄，此次回升是由於美中貿易戰後，受到「台商回流」政策影響，加上疫後各國紛紛意識到分散佈局的重要性所致。
另外，因5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求擴增，對半導體需求增加，帶動以國內生產為主的晶圓代工、封測接單成長，加上伺服器及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單國內生產比率。
據此次掉持統計，外銷訂單在中國及香港生產占39.2%，年降3.2個百分點，主因封控影響部分生產動能，以及疫後筆電、面板等遠距設備買氣降溫，拉低中國大陸生產比重；東協占4.6%排第3，年升1.4個百分點，主要是受新南向政策影響，加上全球供應鏈重組，台商持續擴大在東協生產比重，其中越南占2.2%最大。
黃偉傑提到，台灣已逐漸成為成熟的經濟體，人員工資較高，故多選擇將需要密集勞力的產業訂單外移，並將附加價值較高的產業留在台灣生產。