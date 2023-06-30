林襄新單曲粉絲超關注！製作人阿沁談「合作契機」：錄了一整天
啦啦隊女神林襄，近期努力朝向多方位發展，日前還宣布即將推出新單曲，由知名音樂製作人「阿沁」老師操刀，備受外界期待。對此，阿沁今（30）日出席民視選秀節目《全能歌手》首錄記者會時也分享了兩人合作契機，對於林襄的歌聲充滿意外。
記者詹鎰睿/台北報導
阿沁日前在IG上驚喜曝光與林襄在錄音室的合照，證實正在為林襄製作新單曲的消息，身兼製作人、作曲人的阿沁還透露，林襄在製作中展現無比熱情，積極面對各式各樣的挑戰，「從挑歌、打造、舞蹈編排，都是一次充滿期待的計畫。」讓粉絲相當期待。
被問到林襄會是哪種曲風？阿沁保密到家，僅說整首歌會完整呈現林襄青春又有活力的樣子。談到林襄歌聲如何？阿沁則語帶驚訝表示：「我還蠻意外的耶！」並認為林襄是屬於唱跳型的歌手，雖然錄了一整天，但整體過程非常順利。
阿沁還笑說，「林襄真的很紅耶！我那天才發一篇限時動態，她的粉絲都有跑來關注。」提到合作契機，阿沁坦言，其實是因為老婆花花（李汶靜）的關係才會認識對方，「她們本來就認識，有次林襄代言活動，請我老婆去站台，我帶著小孩去看才知道林襄。」再和林襄經紀人聊天後得知對方也想做音樂，因緣際會下才會促成這次的合作。