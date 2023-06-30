內幕／北農常董席次戰落幕　農委會政治操作成功拿3席、保話語權

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知情人士表示，農委會週ㄧ技術性退席導致流會目的是要「以拖待變」，然而由於兩方董事席次的差異過大，要有3席的董事倒戈，農委會才有可能奪下4席的常董，不太可能發生翻轉。
知情人士也表示，這只是農委會的政治操作，甚至還有媒體報導指出北市府希望用連記法改選，但實際上「不可能發生」。因為公司改選就不涉及農業專業，而是公司治理，這點依照《公司法》198條規定，就不能用連記法改選；此外，就算農委會的董事席次減少，但實際上股份仍占約4成，還是可以對公司事務發聲，不可能一席常董都沒有。
知情人士再表示，雖然26日當天的改選農委會可以退席流會，但因為依照《公司法》規定，30日只要過半董事出席，三分之二同意，就可進行重大決議，包括選出常務董事、推舉董事長、選出總經理，亦即只要超過12位董事出席即可，農委會官股董事出席與否，會議都會照常舉行，所以也無濟於事。
週四則由中華民國農會總幹事張永成出面證實農委會有「拜託」給農委會方3席常董、確保話語權；今日股東會後也楊鎮浯指出，7席常董原本的規劃是希望北市府2席、農委會2席、其餘的民股農會3席，沒有任何全拿的問題，而最終結果北市府僅剩下1席的常務董事，農委會則佔有3席，「相當有誠意」。
相較26日農委會與北市府派鬧得劍拔弩張，外界一度還不確定今天開會是否順利，然而最終結果雙方共識，以農委會滿意的結果，雙方談判過程有驚無險，順利化解危機。