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「樂高奇幻世界之旅」首站登陸夢時代　跟著樂高一起環遊世界

▲「樂高奇幻世界之旅」精選四個別具特色的國家打造情境體驗區，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
▲「樂高奇幻世界之旅」精選四個別具特色的國家打造情境體驗區，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）

記者陳美嘉／高雄報導

每年夏天不容錯過的樂高暑期活動首站登陸高雄夢時代，今(30)日至7月16日登場，打造「樂高奇幻世界之旅」祭出多樣異國情境體驗，帶民眾搭乘神秘樂高探索號前往奇境世界，探索世界各種奇異神祕領域，在冒險的旅途中，看見充滿想像力的奇幻積木國度。

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「樂高奇幻世界之旅」精選四個別具特色的國家打造情境體驗區，由樂高認證大師黃彥智以20萬顆積木拼砌各國的特色代表物，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界！結合深受歡迎的LEGO®TECHNIC、LEGO®CITY、LEGO®Friends 、LEGO®DUPLO系列，打造四大主題關卡。

▲精選四個別具特色的國家打造情境體驗區，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
▲精選四個別具特色的國家打造情境體驗區，不用搭飛機也能跟著樂高環遊世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
走進埃及沙漠，古老的金字塔、神秘的人面獅身像、大型的仙人掌，在沙漠奇景中駕駛賽車挑戰「飛砂賽車競技」；來到極地冰原，搭建冰原與浮冰上的橋樑，幫助國王企鵝家族脫困，完成「拯救企鵝」任務；來到荷蘭花園，拼砌出可愛的小蜜蜂，飛往美麗的花園，幫助「蜜蜂採蜜」；最後抵達全世界擁有最豐富生態的的亞馬遜叢林，在這裡你會看見樹懶、美洲豹寶寶、大嘴鳥等動物，認識在叢林中的每一種小動物，完成「叢林探險」，還可以把拼砌完成的鸚鵡帶回家。

▲「樂高奇幻世界之旅」祭出多樣異國情境體驗，帶民眾搭乘神秘樂高探索號前往奇境世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
▲「樂高奇幻世界之旅」祭出多樣異國情境體驗，帶民眾搭乘神秘樂高探索號前往奇境世界。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
活動期間推出多項買贈活動，於「樂高奇幻世界之旅」活動完成闖關挑戰，即可獲得樂高鸚鵡，闖關完成至快閃店任意消費再送樂高小包贈禮「30503 動物創意拼」，於快閃店消費滿2,400元贈送「樂高®豆豆旅行裝(黃色) 」；消費滿3,800元贈送「樂高®旅行袋」。除此之外，憑高雄夢時代會員卡於全館消費滿3,000元，且包含樂高活動快閃店發票，贈送「樂高®書報攤」。

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