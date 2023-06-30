配合新南向！外交部：8／1起延長泰國、汶萊、菲律賓來台免簽1年
（中央社記者吳昇鴻台北30日電）配合新南向政策，外交部今天表示，8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年，至明年7月31日，並將持續進洽相關國家政府實質提升對台簽證待遇，增進國人旅外便利。
外交部發布新聞稿表示，為精進新南向國家國民來台的簽證政策，外交部4月25日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證試辦措施、「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及「東南亞國家人民來台先行上網查核」（Travel Authorization Certificate, TAC）有條件式免簽證入境等簽證，與入境便捷措施的執行狀況進行全面檢視。
外交部指出，經評估上述簽證便利措施歷年推動成效，以及考量後疫情時代恢復互訪交流與活絡觀光市場的需求，各機關決議自8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施1年至明年7月31日，並續行「觀宏專案」1年至明年12月31日。
外交部表示，未來將持續檢視與精進相關簽證政策，盼在深化雙邊交流及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全與社會治安，並持續進洽相關國家政府實質提升對台簽證待遇，增進國人旅外便利。（編輯：張均懋）1120630