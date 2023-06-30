吳慷仁發聲駁斥影射文！律師1關鍵分析風向「為什麼大家都相信」
台灣Me Too風波持續延燒，昨（29）日有網友在臉書粉專「靠背影視2.0」匿名爆料，某位W姓男演員劈腿、把演藝圈當後宮等指控，許多線索讓人聯想到男星吳慷仁，吳慷仁事後以長文一一反擊，並提出爆料文疑點，受到許多人支持。對此律師林智群發文分析「為什麼大家都相信吳慷仁？」貼文曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
吳慷仁昨日針對匿名爆料發聲反擊，他總共列出5個疑點反駁，除了強調自己對演藝事業的尊重與付出，也指出「首先對方是匿名，光這點就不用負責任了」，認為這應該歸類於私人恩怨，應該是惹到一個只願意匿名的人，「假借metoo議題來添亂」。貼文曝光後，引來許多網友留言支持。
對此，律師林智群也在臉書上分析：「吳慷仁被爆料，為什麼大家都相信吳慷仁？」他指出對方是匿名爆料，在沒人知道身分的狀況下，就算爆料內容被證明是假的，也不用負什麼責任，「那大家為什麼要相信妳？」
林智群表示，大牙出面控訴陳建州性騷擾，是以自己的名義提出，「拿自己社會上名聲跟對方對賭，也願意負法律責任」，但匿名者只需要在暗處指控，負不了任何責任，因此直言：「要跟別人對賭名聲，至少要把自己的賭資（真名）拿出來吧！」