巨星馬龍世界巡演起跑！「確定9月20日來台」 開唱地點曝光
27歲的美國饒舌歌手巨星馬龍（Post Malone），以第二張專輯《趴踢人生》獲得第61屆葛萊美獎一共4項提名，包含年度專輯與年度製作，他的歌曲風格以節奏感強烈為主，他與Swae Lee為電影《蜘蛛人：新宇宙》打造的主題曲〈太陽花〉，在YouTube高達20億次點擊。而近來巨星馬龍展開「If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying」世界巡迴演唱會，地點遍及美國、澳洲、韓國等地，驚喜的是他也將於今年9月20日首度來到台北開唱，而《NOWnews今日新聞》記者查詢，巨星馬龍台北開唱的地點預定是南港展覽館。
記者吳雨婕/綜合報導
根據主辦單位公布的巨星馬龍巡演資訊，可看到「If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying」世界巡演亞洲站總共有6場，分別是9月14日曼谷、9月18日馬尼拉、9月20日台北、9月23日首爾、9月25日香港，以及9月27日的東京。
經《NOWnews今日新聞》記者查詢，在巨星馬龍官方網站上可以看到台北場演唱會舉辦的地點是在南港展覽館1館。而演唱會的座位與票價等詳細資訊，主辦單位暫時都尚未公開，也無法確定是否有加場機會，只能靜待主辦單位揭曉了。
此外，巨星馬龍近日才剛在社群媒體上宣布，即將於7月28日推出以自己本名命名的新專輯《Austin》，新專輯總共有17首歌曲，還開心在IG分享了一段音源檔案。其實巨星馬龍與許多大咖歌手都是朋友，不僅曾與肯爺（肯伊威斯特）合作單曲〈Fade〉，與小賈斯汀有著好交情的他，還是小賈斯汀2016年起跑的「Bieber's Purpose World Tour」世界巡演開場歌手。