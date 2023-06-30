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行醫逾一甲子！全台首位直腸外科專科醫師　范宏二高齡91歲榮退

▲高齡91歲的范宏二行醫六十多年，是全台首位直腸外科專科醫師，今天脫下醫師袍，正式宣告退休。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
▲高齡91歲的范宏二行醫六十多年，是全台首位直腸外科專科醫師，今天脫下醫師袍，正式宣告退休。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）

記者陳美嘉／高雄報導

全台首位直腸外科專科醫師范宏二行醫六十多年，是全台首位直腸外科專科醫師，已高齡91歲，今(30)日在博田國際醫院正式退休，卸下了一生為病患服務的使命。博田國際醫院也特別舉辦熱鬧的榮退茶會，感謝范宏二為台灣醫療的付出，場面溫馨熱鬧。

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▲博田國際醫院特別舉辦熱鬧的榮退茶會，感謝醫師范宏二為台灣醫療的付出。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
▲博田國際醫院特別舉辦熱鬧的榮退茶會，感謝醫師范宏二為台灣醫療的付出。（圖／記者陳美嘉攝，2023.06.30）
1970年（民國59年）前范宏二在美國Ferguson Hospital接受大腸直腸外科專科訓練。回國後，成為台灣第一位受過正式訓練的大腸直腸外科專科醫師。民國65年12月林口長庚醫院成立時，聘請范宏二醫師擔任主任在林口長庚醫院服務十年時間之久，於民國75年高雄長庚醫院成立時，由當時台塑集團長庚醫院創辦人王永慶先生欽點，邀請范宏二醫師擔任高雄長庚醫院首位院長兼科主任，醫學研究、論文發表、臨床醫療，居領先全台灣之地位。

從醫數十年來范宏二教導指導過的醫學生將近430多位，孕育出不少醫療菁英人才，民國75年至民國85年都在高雄長庚醫院為民眾服務，民國85年後為高雄長庚醫院永久名譽院長，直到後來離開高雄長庚醫院，范宏二自行開業依然繼續為民眾看診服務，爾後陸續到博正醫院及其他院所服務，最後則是在博田國際醫院繼續為病患看診手術，而范宏二醫師執刀的時間直到110年9月高齡89歲才正式封刀。

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