《有利的詐欺》金東旭、千玗嬉秀中文：我愛你們 愛心攻勢連發
韓劇《有利的詐欺》由金東旭、千玗嬉主演，該劇目前播至第10集，2位男女主角和尹博、朴素珍、李妍受訪向台灣觀眾打招呼，並說中文「我愛你們」同時送上手指愛心、臉頰愛心、手掌愛心等手勢，但尹博在比動作時，赫然發現自己「與眾不同」，他趕緊換手勢露出靦腆笑容，畫面相當可愛。
記者陳雅蘭/綜合報導
金東旭在《有利的詐欺》中飾演代表正義的律師韓武英，他要與「天才詐騙犯」千玗嬉聯手進行復仇，令人想起他在《豬玀之王》中的復仇表現。被問到同是「復仇者」的兩個角色差異，金東旭表示在《有利的詐欺》的重點，是能否在法律體制內實現復仇，他說：「律師和詐欺是非常搭不上邊的，但他究竟能在自己的職業道德中、在社會正義中怎麼做，他又想透過詐欺得到什麼，希望大家可以關注在這些點上。」
千玗嬉在《有利的詐欺》中以不同職業、語氣、口條扮演詐騙角色，被問到「背台詞有發生什麼特別趣事」時，她自認背誦能力不差，就算臨時抱佛腳也能有好的表現，不過演員通常在演戲時不會看鏡頭，但千玗嬉這次有很多要看著鏡頭講旁白的橋段，由於是第一次嘗試這種拍攝方式，因此曾發生腦中忽然一片空白的情況，千玗嬉說：「對我來說算是滿難的部分。」《有利的詐欺》每週二、三在friDay影音播出。