30歲少婦產後心肌病變瀕死關頭　人工心臟救回一命

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周產期心肌病變 心臟嚴重收縮不良鄭伯智副院長表示，周產期心肌病變是從妊辰後期到產後五個月間，臨床上出現 嚴重的心臟收縮功能不良就算診斷確立．病患初期症狀僅有倦怠，食欲不振，體重減輕，血壓偏高，進入中期後就會有步行氣喘，小腿水腫，心跳變快，無法平躺休息。到了嚴重期時，就會有心律不整，血壓降低，突發昏倒和心跳停止的休克狀態；而此時患者若不及時得到救援，就會在 72小時內瀕臨死亡。
瀕臨死亡心臟休克 使用葉克膜搭配人工心臟鄭伯智副院長指出，使用短效期人工心臟（品名CentriMag）治療急性心臟休克，台灣近20年來已經有很多成功案例，所有文獻都認為人工心臟使用的時機與無微不至的加護病房照顧是成功的關鍵因素。近兩年台灣本土醫學文獻報導，此類瀕臨死亡的心臟休克患者在使用葉克膜或搭配人工心臟治療者，有3分之一的病患，會因心衰竭惡化或合併症發生而死亡，有一成的會因心臟功能無法復原而需心臟移植手術治療，幸運的是，也有五成到六成成的病患在人工心臟輔助下恢復心臟功能，成功脫離人工心臟痊癒出院。
痊癒仍需監控血壓 1/5恐再發生休克鄭伯智副院長強調，產後心肌病在西方世界也不多見，通常與產前肥胖和高血壓體質有關。在住院治療初期，病患的高血壓病症還需要使用四種降血壓的藥物才能控制穩定。並呼籲痊癒後的患者還是需要經常監控血壓，約有5分之一的患者恐還會再度發生心臟衰竭休克的問題。此外，保持規則運動避免復胖是預防疾病再發生的唯一法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58322
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