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630社群媒體日！臉書仍是最大平台　用戶每天花2.5小時在社群媒體

▲每年的6月30日是「社群媒體日」，始於2010年，由美國網路新聞部落格「Mashable」發起，旨在表彰社交媒體對全球傳播的影響。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲每年的6月30日是「社群媒體日」，始於2010年，由美國網路新聞部落格「Mashable」發起，旨在表彰社交媒體對全球傳播的影響。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

每年的6月30日是「社群媒體日」（Social Media Day），始於2010年，由美國網路新聞部落格「Mashable」發起，旨在表彰社交媒體對全球傳播的影響，如今社群媒體已經是世界不可或缺的一部分，也是人們保持聯繫的最主要方式，在各個層面都深度形塑了現代人的生活。

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根據《半島電視台》報導，目前全球社群媒體的每日用戶約有48億人，創立於2004年的MySpace是第一個達到100萬月活躍用戶的社群網路媒體，而臉書則仍是目前最多人使用的社群平台，擁有29.6億的月活躍用戶。

YouTube、WhatsApp、Instagram則依序緊追在後，也都擁有超過20億的月活躍用戶。除此之外，像是中國的微信、抖音、TikTok，或是推特、snapchat等也都有不錯的人氣。

根據數據網站「DataReportal」資料，一位典型用戶每天平均在社群媒體上約要花費2.5小時，也就是一年共有864小時花費在社群媒體上，換算下來等於一年有36天，啥都不幹，全部時間都在滑手機瀏覽社群媒體。

社群媒體已經成為人們交流、娛樂和了解最新消息的首選平台，不過也有專家提醒，對社群媒體的重度使用會對心理健康產生負面影響。要記住，無論哪個社群媒體，留住使用者都是他們最核心的任務，只要能達成目標，平台上廣傳的內容是好是壞、是否對人們有害，並非社群媒體最在乎的事情。

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