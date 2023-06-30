汪建民遭影射9年前性騷擾！本人現身反擊：願意上警局當面對質
55歲男星汪建民，過去憑藉電視劇《台灣靈異事件》走紅，近年來還傳出欠下2千萬債務跑路失聯，目前在臉書靠著直播維生，怎料，受到MeToo風波影響，汪建民近日遭到一名女網友指控，曾在9年前對她性騷擾擾。對此，汪建民也選擇正面迎擊，並保證自己從未傷害過任何女子，而且願意上警局當面對質。
記者詹鎰睿/綜合報導
據了解，Dcard一名女網友早在今年3月就PO文指控，但後來因害怕輿論攻擊選擇刪除，直到MeToo風波爆發，「我看著一個一個受害者站出來打的文章，我會哭…我能感同身受…甚至我會覺得難以呼吸」，才決定重新站出來訴說一切，最後更指出對方身分，「汪XX，和一個打棒球的名字很像！」
對此，被影射的汪建民決定跳出來正面迎擊。據《聯合新聞網》報導，汪建民強調，他從未傷害過任何女生，也對於該名女網友訴說的故事完全沒印象，汪建民表示，如果對方願意出面，他可以約到警局當面對質，不想整個事件到最後不了了之，或是淪為雙方各說各話的局面。
※【NOWnews 今日新聞
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