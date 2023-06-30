橘爸唬籃／陳建州暫停個人職務意味著什麼？聯盟面對巨大公關危機

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陳建州為何在台灣籃壇有著巨大威望？他為職籃成立做了什麼？
從球員到制服組，再到經營者，陳建州似乎這一生就注定和台灣籃壇結合在一起。在從球員身份退役後，陳建州曾在台啤、台灣大（現富邦隊前身）擔任過副領隊，2017年寶島夢想家成立，也由他擔任領隊。
2020年他在外界不看好的目光注視下，決心籌組新職籃聯盟，並很快辭去寶島夢想家領隊，在半年以內P.League+就拔地而起。發展至今，PLG上個月剛剛結束第3季的賽程，由富邦勇士完成3連霸。
根據官方第3季的數據，在進場人數和YouTube觀看數等最直觀的數字上，都有顯著成長。並且也將持續參與東亞超級聯賽（EASL）等地區性籃球聯賽，增加國際能見度。
目前台灣職籃展現了在3年前外界難以想像的盛況，陳建州和其團隊的努力功不可沒。然而近期因為性騷擾主控、他個人私德受到批評和質疑，已嚴重影響了聯盟形象。
性騷擾事件中傷形象 聯盟內部有聲音盼以「最高標準處理」
雖然在事件發生後，陳建州透過律師發表聲明否認，並且持續進行捍衛清白的動作。但無可否認他的個人事務已經影響到職籃的形象，如今從職位上暫時下崗，是早先就可預期的。
根據PLG規章，19.4. 相關人員如有捲入桃色糾紛而有影響聯盟形象或有影響聯盟形象之虞者，得處書面警告或科或併科罰款最高新臺幣貳拾萬元整；20.1. 則寫道，如相關人員發生違反上述行為準則或其他違反誠信、損及聯盟形象之事件，聯盟得視情節輕重，對該員採取必要處分及求償。
稍早青年發展基金會董事長連勝文在受訪時以球迷身分表示，「希望這些球團和股東能妥善處理（此事件），看怎麼樣去解決這樣的危機。」而聯盟內部也有聲音強硬表示希望以「最高標準處理」此事，以彌補對聯盟形象和球迷信任的巨大傷害。
PLG聯盟的未來會將如何走下去？
陳建州本人對於PLG聯盟的巨大影響力，無須多加贅述。他在聯盟中實質上的權力以及事件爆發前在球迷心中的威望，目前很難再找出另一人能望其項背。當時，很多人是相信這個聯盟的「品牌」，而願意用實質行動進場支持，而陳建州在很多意義上就是那個品牌的總代表。
也因此他的暫時解職，不是一個單純的人事異動。PLG接下來很快要面對由誰來代理職務的問題；在選秀大會上，誰來扮演那個象徵性歡迎新秀進入這個聯盟的人物？
不過，現在這件事發生，或許也是一個讓PLG職權分際更加明確以及淡化某特定一人對於聯盟影響力的機會。畢竟過去在NBA中，總裁Adam Silver儘管位高權重，但他也不能代表NBA；可是在PLG，陳建州就是門面，他不是權力最大的，但一定是最具代表性的，所以今天這件事才會造成如此之大的衝擊。
而在過去問題出現的窗口，如今卻被封上的情況下。PLG如何去解決今夏最嚴重的公關危機，外界也都在矚目。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110