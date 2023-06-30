歐盟峰會討論對中國去風險化　關切台海緊張情勢升高

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他說：「我們必須去風險化（de-risk），這意味必須能夠在某種程度上退一步，因為從地緣政治上來看，中國和俄國的關係顯然正在強化，這對我們所有人而言都是一個潛在問題。」
峰會達成的結論草案顯示，歐盟呼籲中國施壓俄國結束烏克蘭戰爭、對台灣海峽緊張情勢升高表示關切，同時強調為了應對全球挑戰，維持穩定關係符合共享利益。
歐盟領導人明天將試圖達成一致立場，但法國和德國等與中國有巨額貿易往來的國家，與受到中國制裁的立陶宛之間顯然會有歧見。
峰會結論表示，歐盟將減少關鍵性依賴與脆弱性，包括供應鏈方面的漏洞，並將去風險化，以及在必要方面實現多元性。峰會結論仍有可能變動。
結論指出：「歐盟並沒有打算切斷連結或是轉為內向。」
有27個成員國的歐盟從2019年起就認定中國既是夥伴、競爭者，也是體制上的對手。部分歐盟官員近來認為，競爭者的身分較為中立。
歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年3月表示，中國立場轉為強硬，使得歐洲要在經濟和外交上對中國「去風險化」。
歐盟執委會也敦促歐盟成員國同意嚴加管控對於「受關切國家」具軍事用途的貨物出口和技術流出，顯然是考量到中國。歐盟執委會的目標是在年底前提出相關措施。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120630