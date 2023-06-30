週末出遊防雨防高溫！「8縣市」齊發高溫示警 降雨趨勢一圖秒懂
出遊要留意高溫、午後雨！根據中央氣象局指出，明（1）日8縣市發高溫示警，其中台北市有連續出現36度高溫的機率。台灣各地及馬祖為多雲到晴，東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮指出，今日至週日（30至2日）台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生，並留意氣象局相關的特報。
中央氣象局發布高溫資訊，明（1）日中午前後臺北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、臺南市地區、高雄市地區、花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
4日開始至7日改吹西南風，各地大多為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。受到西南風影響，中南部溫度會再上升1至2度，有機會來到38度，發布紅色高溫示警，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。
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