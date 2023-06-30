統一獅封王優惠來了！7-11咖啡「連4天」買1送1　全家拿鐵也半價

喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍　達文西手術精準縫合加速康復

喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍　達文西手術精準縫合加速康復
喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍　達文西手術精準縫合加速康復

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】20歲少女芊芊自小飽受腎臟積水所苦，水喝太多就會腰痛甚至嘔吐，就醫檢查才發現是先天性腎盂出口阻塞所致。就醫經系列檢查評估後，診斷需手術治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

先天性腎盂出口阻塞　屬於先天性罕病　

羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦醫師解釋，芊芊的病症是先天性腎臟結構性問題，因血管錯位壓迫到腎臟出口處的輸尿管，導致腎臟在身體喝水量過大時，大量尿液無法及時排出，進而引起腎積水、腫脹、疼痛難耐。因這個疾病狀況罕見，加上少女體型消瘦，手術處理過程很棘手。

達文西微創治療　免於再次腎水腫

為了給予病人最好的照護，特別邀請臺大醫院泌尿部主任闕士傑部長前來指導手術。手術中泌尿外科張世琦主任及林弋筑醫師組成的達文西手術團隊，在病人身上打４個細小孔洞，讓器械手臂進入後，將阻塞的輸尿管切除，並將腎盂出口、輸尿管接口處整型擴大，讓尿液可以順暢排出，避免再次腎水腫，也得以保全腎臟功能，解除因大量喝水導致急性腫脹的危機。

大量縫合手術　達文西更精細

達文西機械手臂是運用仿真手腕手術器械，取代醫師雙手進入病人體內動刀的高科技醫療儀器，不只能完全達到人手的靈活度和準確度、消除不必要的人為顫抖，更可以精準的進行手術的剪切縫合等動作，大大提升手術的品質與安全性。張世琦主任表示，需要大量縫合的手術，使用達文西機械手臂更能凸顯優勢，以芊芊的手術為例，達文西手術比傳統腹腔鏡手術更快更精準，縫合細緻度更佳。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58324

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

30歲少婦產後心肌病變瀕死關頭　人工心臟救回一命

糙米取代白飯營養又健康　糙米飯怎麼煮才吃？營養師傳授3秘訣

憋不住尿？醫揭「尿失禁」5大原因

一刷牙就流血！醫授4招預防「牙齦出血」

我是廣告 請繼續往下閱讀