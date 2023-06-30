屏東海生館公開「十大私房景點」 帶民眾重新探索海生館
屏東海生館於7月1日至10月10日推出的暑期全新活動《歡迎光臨我的海生館！》，將透過10組館內員工及旅人的獨特視角，公開他們私藏的海生館角落。另外，只要於海生館官方FB粉絲專頁指定貼文下方留下於海生館拍攝的美照，或是於個人IG寫出最動人專屬自己與海生館的故事貼文，就有機會獲得免費體驗夜宿海生館等各種大獎。
記者陳美嘉／屏東報導
為了讓參觀的遊客透過不同視角體驗海洋綺景，暑期限定活動《歡迎光臨我的海生館！》特地邀請10組館內員工及旅客，述說他們最愛的海生館角落。需要不停發揮想像力的社群小編，最喜愛的是台灣水域館南灣缸的小角落。館內展區如數家珍的解說員，最傾心的則是水波粼粼的「保育水世界」展區。十大私房景點，帶領民眾循著各個活動展版重新探索海生館。
此外，海生館今年夏天和智崴資訊科技攜手，邀請屏東在地的木藝師潘辰皓於海生館舉辦限期展覽「魚你的事」。除了現場展示，現場加入海生館官方LINE帳號，至每個《歡迎光臨我的海生館！》隱藏景點的活動展版掃描集點，集滿10點即可於現場兌換精美小禮。海生館也同步於7月1日至10月10日於官方FB及IG粉絲專頁舉辦「募集你的海生館一刻」系列活動，邀請大家分享屬於自己和海生館的動人瞬間。只要符合活動條件，就有機會獲得免費體驗夜宿海生館或是近距離餵食企鵝等多項體驗好禮。