41歲曾莞婷挑戰人生第一次換燈管！禾浩辰羞喊：有在約會的感覺
AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲與首位「飛行嘉賓」曾莞婷近日在《神秘五金行》迎來開業以來最忙的一天，而曾莞婷也體驗了人生中第一次換燈管，禾浩辰原本想先把前置作業弄完再讓曾莞婷接手，豈料一到現場才發現有難度，還好後來成功完成，讓曾莞婷開心說：「這是我這輩子長這麼大第一次！」禾浩辰還很自豪兩人只花了10分鐘左右就完成，並羞喊：「有種像在約會的感覺。」卻被曾莞婷吐槽：「以換燈管來說算蠻久的！」
記者郭佩蓉/綜合報導
藝人們從一早練舞、到老人幼兒園表演、店家牆面彩繪、換燈管、補舖水泥、麵店營業、盧經堂牆面彩繪到每天的安親班，眾多行程接踵而來。就當大家忙得如火如荼時，禾浩辰臨時接到附近店家燈管故障委託案，同時肉乾店老闆娘也找上門，因為水泥地板破損，擔心員工危險被絆倒，希望可以立即去修補水泥。於是温昇豪就跟剛採買回來的王彩樺去修補水泥，難得來到台南的曾莞婷則主動爭取跟禾浩辰一起去修燈管，由於委託人就在台南安平老街附近，兩人步行前往，禾浩辰沿路跟曾莞婷介紹說來到老街被鄉親熱情「餵食」的趣事，男神、女神有說有笑同行，讓太久沒約會的禾浩辰靦腆地笑說：「有種像在約會的感覺」。
曾莞婷原本要體驗人生中第一次換燈管，禾浩辰原本想先把前置作業弄完再讓曾莞婷接手，沒想到一到現場才發現是有難度，是藏在燈箱裡的燈管要更換，禾浩辰頓時裡外觀察了一陣子，正當曾莞婷問會不會修的時候，禾浩辰眼尖就發現燈管上的線路及規律，所幸沒有在女神面前丟臉，兩人就這樣順利合作，從拆除管線外層、用絕緣膠帶纏繞線路、到安裝定位，讓曾莞婷開心說：「這是我這輩子長這麼大第一次！」禾浩辰還很自豪兩人只花了10分鐘左右就完成，卻被曾莞婷吐槽說：「以換燈管來說算蠻久的！」兩人邊工作邊鬥嘴，十分有趣。