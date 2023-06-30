泰山變天！股東會通過股利改配0.56元　新董座拚經營淡化家族色彩

台積電ESG電子報出爐　去年員工薪酬中位數233萬元

▲台積電民國111年，台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1比276。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲台積電民國111年，台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1比276。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電今（30）日公布民國111年度ESG電子報，依據客戶營運總部所在地營收占比，北美市場占68%、中國大陸占11%、日本市場則占5%。民國111年，台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1比276。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電ESG電子報上指出，民國111年稅後淨利達1兆165億3000萬元，年增70.4%，全年晶圓出貨量達1530萬片（12吋晶圓約當量）。營收來自7奈米及以下先進製程，較前一年成長3個百分點，全年營收也占全球半導體（不含記憶體）產值的30%，年增4個百分點。

而依據客戶營運總部所在地營收占比，北美市場占68%、中國大陸占11%、日本和中國以外的亞太市場占11%、歐洲中東及非洲市場占5%，日本市場同樣占5%。若依產品平台營收占比來看，41%是高效能運算、39%是智慧型手機，再來是物聯網占9%，車用、消費用電子與其他產品分占5%、3%與3%。

在薪酬部分，包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞，近年台積電營運屢創佳績，民國107年至民國 111年每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1082億元增至約新台幣2395億元。而同一期間之年度人均薪資福利費用，則由新台幣221萬元增至新台幣325萬元。

台灣廠區各年度的獎勵方案分成 2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時的獎勵；而「員工現金酬勞」則於次年度發放，以鼓勵員工長期服務及持續貢獻；海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。

民國111年，台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1比276；而總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為3.4比1。


提升節能！台積電改良壓縮乾燥空氣系統　節省冰水用量80%

5000大企業營收創新高！鴻海連18年居首　台積電蟬聯19年獲利王

台積電5月營收1765.37億元　月增19.36%、年減4.94%

支援高速運算、AI新世代應用　台積電封測六廠正式啟用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀