台積電ESG電子報出爐　去年員工薪酬中位數233萬元

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而依據客戶營運總部所在地營收占比，北美市場占68%、中國大陸占11%、日本和中國以外的亞太市場占11%、歐洲中東及非洲市場占5%，日本市場同樣占5%。若依產品平台營收占比來看，41%是高效能運算、39%是智慧型手機，再來是物聯網占9%，車用、消費用電子與其他產品分占5%、3%與3%。
在薪酬部分，包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞，近年台積電營運屢創佳績，民國107年至民國 111年每年員工整體薪資福利費用總額由約新台幣1082億元增至約新台幣2395億元。而同一期間之年度人均薪資福利費用，則由新台幣221萬元增至新台幣325萬元。
台灣廠區各年度的獎勵方案分成 2年實施，其中「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時的獎勵；而「員工現金酬勞」則於次年度發放，以鼓勵員工長期服務及持續貢獻；海外廠區的獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或1至3年的長期激勵獎金計畫。
民國111年，台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約為新台幣233萬元，與總裁總體薪酬相較約為 1比276；而總裁年度總薪酬增加百分比與年度平均總薪酬增加百分比之中位數約為3.4比1。