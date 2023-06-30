黃健瑋捲#MeToo神隱！「花系列」女星爆與他拍床戲過程
律政劇《八尺門的辯護人》今（30）日舉行世界首映，導演唐福睿與演員群李銘順、雷嘉汭、初孟軒、潘儀君、范逸臣、楊烈、陸夏共同出席，唯獨近日被女網友指控「趁機侵犯」的黃健瑋，繼上回缺席《默殺》首映後，這回新戲首映繼續神隱；而他早前已針對指控澄清並非事實，後續事宜將交由律師處理。《花系列》潘儀君與黃健瑋在劇中有床戲演出，她透露，床戲拍攝好幾次才完成：「很煎熬！」
記者黃雅琪/台北報導
黃健瑋在劇中扮演立委，與演出法務部長的潘儀君有激烈床戲；潘儀君分享拍攝過程，提到演出前都有特別排練過，會碰到哪些部位在事前也有溝通，演出時會用枕頭和毛巾隔開重點部位。對比過往拍攝情欲戲，潘儀君直呼現在差很多：「以前很多時候倒下去就結束了，現在可能要多一點生活感，會出現一些動作和聲音。」
拍攝床戲前有準備小酒壺，但潘儀君卻越喝越清醒：「完了！我這瓶要喝完了怎麼辦，狀況有點靈肉分離的狀態，身體跟意識要分開，是個奇妙的經驗。」潘儀君還提到，拍攝當下難免會穿幫，可能要來回重拍好幾次，很煎熬的才拍完。
在片中飾演印尼移工的雷嘉汭，遭到雇主摸臀性騷擾，她透露，拍攝前就在屁股塞了2片32公分「夜用衛生棉」，這樣就不會直接摸到身體部位。演出阿美族原住民公設辯護人的李銘順，有一段與范逸臣用族語對罵的橋段，李銘順笑說，范逸臣是他的救星、語言老師。范逸臣更現場示範，「罵人比狗還不如」的族語，只是李銘順早已忘光台詞。
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