子宮頸抹片檢查前要注意哪些？篩檢異常怎麼辦？　子宮頸癌篩檢一次看！

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子宮頸抹片補助 30歲以上每年1次子宮頸癌與人類乳突病毒（HPV）感染有關，雖然被感染後，大部分HPV病毒可被免疫系統清除，因而自行痊癒，但仍有少部分會持續感染，並在日後造成子宮頸癌前病變，甚至進一步轉變為子宮頸癌。
根據國健署資料顯示，經由篩檢發現子宮頸異常的婦女中，癌前病變及早期（0+1期）個案比率高達97.7%，而早期（0+1期）子宮頸癌個案經治療後的5年存活率可達9成，至於子宮頸癌第2、3、4期的5年存活率分別為72%、59%及23%。
因此，透過子宮頸抹片篩檢早期發現、早期治療相當重要，國健署表示，目前國健署有補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查服務，呼籲30歲以上婦女至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查。
如何查詢補助資格？ 檢查前要注意哪些？民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢補助資格，也可以攜帶健保卡及身分證至健保特約具婦產科、家醫科的醫療院所，或洽當地衛生局所諮詢、接受篩檢服務。
陳美州醫師提醒，在進行子宮頸抹片檢查的前1－2天，建議不要有性行為、盆浴、使用陰道塞劑等，此外也應盡量避開月經經期進行檢查。
篩檢陽性不一定是癌症 檢查異常該如何處理？若子宮頸抹片檢查結果為陽性，不一定代表罹患癌症，國健署表示，民眾應回診追蹤，若有異常應遵循醫囑接受治療。
而陳美州醫師也提到，若抹片檢查結果有異常的話，通常下一步會做陰道鏡的切片檢查，就算確定有異常，門診的大切片手術其實也可以做完全的治癒，那再看大切片的結果是否需要進一步安排子宮頸癌根除手術，大部分都在前面就可以處理了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58328
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