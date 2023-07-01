長榮航第3代「吳季剛睡衣」今起3航線登場　Armani過夜包11月上線

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第三代睡衣改採帽T休閒款式，於上衣前方設計袋鼠口袋增加造型感，下身合身長褲提供綁帶設計方便調整鬆緊，長榮本次推出藍灰2種顏色及3種不同尺寸，符合不同身形旅客的需求。發表會現場更由大群舞者身穿該款睡衣帶來街舞表演，注入街頭年輕元素，將睡衣轉化成時尚單品。
根據《NOWnews今日新聞》掌握，第三代睡衣今日將先於舊金山、洛杉磯、紐約3條航線提供，其餘航線也將陸續供應。
另長榮航空與世界聞名的頂尖義大利品牌 Giorgio Armani開啟首次專屬的合作，為由台北出發的皇璽桂冠艙旅客獻上香檳色鵝卵石壓紋的硬殼包款，內附Giorgio Armani的實用卡片夾；由國外返回台北的皇璽桂冠艙旅客則能擁有Giorgio Armani低調奢華仿日式榻榻米圖紋設計的黑色軟式過夜包，內附精緻的品牌鑰匙圈及零錢包。
過夜包內容物則提供美國天然品牌Malin+Goetz保養品，長榮航空表示，所有產品均不含人工添加物，不做任何動物測試，此次除選用該品牌明星商品修護潤唇凝膠、滋潤效果持久的手與身體乳液外，更特選在乾燥機艙內最需要的臉部保濕噴霧，2款過夜包將於將於今年11月起，陸續提供於長程皇璽桂冠艙及桂冠艙旅客。
與義大利知名品牌FURLA合作，提供台北出發的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，也將於今年年底推出第3版，帶來品牌新色「煙燻藍」及「托斯卡豔陽黃」素面包款；而比利時流行品牌Kipling的合作，則提供返回台北的長程航線豪華經濟艙旅客的過夜包，將延續之前融合台灣代表性地標的設計理念，今年年底推出的第3版，將以台中國家歌劇院及高雄85大樓為主題，向國外旅客介紹台灣的特色景點。