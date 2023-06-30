狂印1.2億「XD偽鈔」引全國恐慌！一審主嫌遭重判6年
今年春節期間，廖姓男子與同夥印製序號「HR484268XD」千元偽鈔及「CQ281880VJ」的百元偽鈔，導致全國恐慌；廖男等人被捕後遭起訴，雲林地方法院今（30）日依偽造幣券罪判處廖男及妻子楊女6年及5年8月有期徒刑，集團其他成員分別處5年6月至3月4月有期徒刑，全案還可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書指出，廖男夫妻兩人經營魔術店，去年10月起指示洪姓男子排版、設計，再由李姓男子送印偽鈔，僅鈔票上「中央銀行」旁2個紅色小印章處，改為模糊的「玩具銀行」之印章文字，其餘正反2面內容樣式均與新台幣真鈔100元、500元、1000元及2000元相似。
檢方查出，廖男除了印製偽鈔外，還在自家魔術店以及購物網站上，以每張6塊錢的價格販售，勘驗後廖男印製的偽鈔，在圖案、字樣與真鈔完全相同，容易造成民眾誤解，而中央銀行人員也表示，偽鈔外觀、尺寸、顏色都與鈔券相似，假冒真鈔意圖明顯，雖將官章改為「玩具鈔票」卻十分微小隱蔽難以發覺，甚至連發行銀行及印製廠等字樣一字未改，假冒真鈔意圖明顯，足對現金交易安全構成威脅。
法官審酌，廖姓男子等人假藉製作玩具鈔、魔術道具或教學用品之名，委託印製廠將偽鈔設計圖檔輸出製成印版後大量印製，再透過電商平台公然販售強調仿真度高，藉以誘使不法或投機人士購買供行使之用，從中牟利，目無法紀，嚴重敗壞社會風氣，已有無辜商家及民眾受害，對社會現金交易及新臺幣幣信構成危害，因此從重量刑以遏止歪風。