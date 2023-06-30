快訊／遭星宣指控偷拍私密片！酷炫首發聲：沒有做違反法律的行為
網紅星宣昨（29）日發文控訴遭到YouTuber團體「反骨男孩」團長酷炫偷拍性愛過程，且對方還將私密片給其他團員們觀賞、炫耀，讓她心生畏懼，還好已有內部人士提供並幫助她取得證據，目前她也已經委託律師即將對酷炫提出刑事告訴。對此，酷炫也回應了：「我沒有做任何違反法律的行為。」
記者郭佩蓉/綜合報導
星宣昨日在IG發文，表示在107年8月，因為一起錄製網路節目，她認識了酷炫，後來也有合作拍攝MV及YT影片，開始有較多互動，過沒多久酷炫便不斷對她示好，「我當時在不知道他有女友的狀況下，曾答應他的邀請，在大直區某汽車旅館、及天母區的工作室內發生了數次性行為」，後來兩人斷了聯繫，星宣本以為沒什麼問題，沒想到近期在與朋友聊天的過程，意外得知酷炫當時沒經過她同意就私自拍攝影片，還分享給團體內其他成員觀看並嬉笑炫耀。
自從知道這件事後，星宣每天都無法好好休息，非常害怕且擔心，還好有內部人士願意提供協助並幫她取得證據，「我才能鼓起勇氣面對這件事情，目前也已經委託律師即將對他提出刑事告訴」，此外，星宣也透露，據內部人數所述，對方就是一個慣犯，「手上除了有我受害的影片以外，疑似還有他與多名網紅、藝人、粉絲，甚至還有和未成年人發生性行為時偷拍之影片。此外，他還曾多次將偷拍影片分享給其他人觀看，並會對受害人之身體、性行為和器官嬉笑嘲弄，實在噁心！可惡至極！」
最後，星宣也呼籲，曾與該名男子發生性行為之女性，均應有所警覺，「採取手段保護自己的隱私及身體，避免成為跟我一樣的被害人」。對此，酷炫也回應，表示一直以來不論是經營公司或人際相處難免有摩擦與爭執，他都盡力修正與調整，「曾經因為感情上不成熟的行為造成不開心與不舒服的感受，我致上誠摯的歉意。今年五月活動擦肩遇到，事後還有收到妳的問候訊息，所以對於突如其來的文章與莫須有指控我感到很錯愕，我必須在此聲明：『我沒有做任何違反法律的行為。』最後，若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定。謝謝各位關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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