統一獅封王優惠來了！7-11咖啡「連4天」買1送1　全家拿鐵也半價

藥物加熱殺死癌細胞　「腹腔溫熱化療」復發率低！

藥物加熱殺死癌細胞　「腹腔溫熱化療」復發率低！
藥物加熱殺死癌細胞　「腹腔溫熱化療」復發率低！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台中慈濟醫院推動腹腔溫熱化療（Hyperthermia）五年，治療優異成果獲SNQ國家品質標章（Symbol of national Quality）認證，堅強團隊是最大亮點。腹腔溫熱化療中心召集人醫師方佳偉指出，腹膜惡性腫瘤病人接受溫熱化療與減積手術，存活率超過兩年的比例優於國外平均，表現與先進醫院比較毫不遜色。

我是廣告 請繼續往下閱讀

腹腔溫熱化療與減積手術　存活率逾兩年

方佳偉表示，腹膜惡性腫瘤病人過去被認為是棘手、難治的極惡性疾病，存活期僅一年，臨床症狀如惡性腹水、腹脹、腸胃道阻塞無法進食、嚴重營養不良等，對生活品質影響極大。接受腹腔溫熱化療後，存活超過五年的病人比率不低，即使復發仍能控制病情。

追蹤到二○二二年資料，證實積極治療成果及慎選病人的重要性，台中慈濟醫院腹腔溫熱化療中心從2017年至今，目前已服務近一百位病人。

藥物加溫殺死癌細胞　無明顯副作用跟併發症

方佳偉說明，腹腔溫熱化療做法，是先開刀清除肉眼可見的所有腫瘤，把化療藥物加溫注入病人腹腔，浸泡殺死肉眼看不到的腫瘤細胞，再洗出藥物，整個過程約九十分鐘。臨床成效顯示，腹腔溫熱化療對胃癌、大腸癌與卵巢癌擴散的病人幫助最為明顯，且透過有經驗的團隊執行腹腔溫熱化療減積手術，沒有明顯的副作用跟併發症。

胃癌及大腸癌患者　腹腔溫熱化療復發率低　

以胃癌四期合併腹膜轉移的六十五歲男性為例，一般外科主任余政展進行手術切除全胃，並清除肉眼可見擴散到大腸與肝臟腫瘤，術中再進行溫熱化療，前年底手術至今恢復良好，追蹤腫瘤一年半未再復發，體重從本來的五十公斤增重到六十二公斤，對治療效果極為肯定。另一位五十歲男性，大腸癌合併腹膜轉移第四期，臨床經驗平均存活不到兩年，治療後追蹤腫瘤三年未再復發。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58326

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

子宮頸抹片檢查前要注意哪些？篩檢異常怎麼辦？　子宮頸癌篩檢一次看！

喝水就腰痛、嘔吐竟是「這病」惹禍　達文西手術精準縫合加速康復

30歲少婦產後心肌病變瀕死關頭　人工心臟救回一命

糙米取代白飯營養又健康　糙米飯怎麼煮才吃？營養師傳授3秘訣

我是廣告 請繼續往下閱讀