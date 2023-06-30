藥物加熱殺死癌細胞　「腹腔溫熱化療」復發率低！

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腹腔溫熱化療與減積手術 存活率逾兩年方佳偉表示，腹膜惡性腫瘤病人過去被認為是棘手、難治的極惡性疾病，存活期僅一年，臨床症狀如惡性腹水、腹脹、腸胃道阻塞無法進食、嚴重營養不良等，對生活品質影響極大。接受腹腔溫熱化療後，存活超過五年的病人比率不低，即使復發仍能控制病情。
追蹤到二○二二年資料，證實積極治療成果及慎選病人的重要性，台中慈濟醫院腹腔溫熱化療中心從2017年至今，目前已服務近一百位病人。
藥物加溫殺死癌細胞 無明顯副作用跟併發症方佳偉說明，腹腔溫熱化療做法，是先開刀清除肉眼可見的所有腫瘤，把化療藥物加溫注入病人腹腔，浸泡殺死肉眼看不到的腫瘤細胞，再洗出藥物，整個過程約九十分鐘。臨床成效顯示，腹腔溫熱化療對胃癌、大腸癌與卵巢癌擴散的病人幫助最為明顯，且透過有經驗的團隊執行腹腔溫熱化療減積手術，沒有明顯的副作用跟併發症。
胃癌及大腸癌患者 腹腔溫熱化療復發率低以胃癌四期合併腹膜轉移的六十五歲男性為例，一般外科主任余政展進行手術切除全胃，並清除肉眼可見擴散到大腸與肝臟腫瘤，術中再進行溫熱化療，前年底手術至今恢復良好，追蹤腫瘤一年半未再復發，體重從本來的五十公斤增重到六十二公斤，對治療效果極為肯定。另一位五十歲男性，大腸癌合併腹膜轉移第四期，臨床經驗平均存活不到兩年，治療後追蹤腫瘤三年未再復發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58326
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