陳美鳳談演藝圈「Metoo」風波！期盼每個人珍惜演藝生命
藝人陳美鳳當選台灣優質生命協會理事長後，即使廣告、戲約與主持滿檔，仍馬不停蹄透過自身號召力為社會公益盡心力。她在6月17日號召協會理監事謝祖武、李明依、向娃、方馨、簡沛恩、陳謙文及藝人李炳輝、黑旋風、紀麗如，在協會社工與紀寶如祕書長陪同至新北市八里愛心教養院、佳醫護理之家為身心障礙孩童與機構長者精彩演出。面對最近的Me too風暴，陳美鳳盼演藝圈能盡快走出風浪與低谷，期許每一個人珍惜所擁有的演藝生命帶給社會更多的正向的能量。
記者郭佩蓉/綜合報導
常務理事方芳芳也呼籲社會大眾，演藝圈無論幕前幕後有很多於公於私都認真辛苦付出並增進台灣影視專業與價值的演藝工作者，希望大家能理性討論才能真正導正社會問題。祕書長紀寶如也表示對於近期紛擾感到心疼心痛，無論在哪一個職場與領域，只要是人終其一生都會有可能犯錯，犯錯不可恥但要勇敢面對錯誤且盡最大的責任彌補、避免再犯，才有機會擁抱與療癒受傷的靈魂收獲自新的機會。
7月1日即將67歲生日的陳美鳳也感性地表示，之前就聽向娃姐說八里愛心教養院裡有一位多才多藝的玻璃娃娃小雪，曾在疫情前2019年時，到協會舉辦的愛傳承公益演唱會現場合照，這次她終於有機會真正近距離的到機構內探訪小雪及很多身心障礙的孩童們，聽到小雪的故事後內心感受特別深刻，「我們常常覺得自己生命路坎坷難走，但看看身邊有更多受孤獨與病痛重擊的生命，更提醒我有時候只要一點點主動、一點點付出、一點點時間，我們就能改善弱勢孩童與長者的心靈與生活，我希望將來可以盡一己之力深耕在公益服務上，對弱勢長輩及心智障礙孩子的公益探訪服務外，更希望幫助弱勢長者維持生活必須挺過疫情的衝擊」，為善最美的心為台灣的公益傳遞最美的正能量。
※【NOWnews 今日新聞
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