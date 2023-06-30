穗珍退團(G)I-DLE「神隱2年」！終於開通個人IG 粉絲全激動湧入
韓國女星穗珍原為人氣女團(G)I-DLE前成員，她在2021年爆出霸凌爭議後退團，此後從螢光幕前消失，雖然2022年5月傳出簽約新的經紀公司Big Planet Made娛樂，但該消息隨即被否認，穗珍至今已神隱2年，今（30）日突然開通個人IG帳號，吸引許多粉絲湧入留言，紛紛激動地喊：「大家都很想妳！」
記者賴禹妡/綜合報導
穗珍曾是(G)I-DLE其中一名成員，2021年2月卻遭匿名爆料指控，穗珍在中學時期帶頭霸凌同學，使被害者至今仍無法走出傷痛。在飽受霸凌爭議的影響下，同年8月所屬經紀公司Cube娛樂宣布穗珍退出(G)I-DLE，隔年3月Cube娛樂宣布與穗珍正式解約。
Cube娛樂最初向爆料者提出誣告告訴，但警方調查後做出「不移交檢方」的決定。2022年9月第二次敗訴，雖然爆料者被判無罪，但辯護律師認為沒能還給穗珍清白，仍替她發聲捍衛：「她才是受到前輩迫害的受者者。」
穗珍今日在個人IG上傳首篇貼文，只見她戴著卡其色貝雷帽，雙手將臉上的墨鏡半摘下，雙眼直視前方，另一張照片則是充滿橘黃色花朵。雖然她沒有寫下任何文字，但粉絲仍激動地湧入留言，「大家都很想妳」、「妳過得好嗎」、「真的是穗珍姐姐嗎？」，也有許多人關心她將來是否打算重回演藝圈。