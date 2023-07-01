台版柬埔寨案！求職詐騙虐囚3死 主嫌、派出所長等6人羈押
（中央社記者謝幸恩台北30日電）士林地檢署30日第2波偵結求職詐騙虐囚3死案，並將主嫌「藍道」杜承哲、前葉姓派出所長等6名在押被告移請士院訊問。法官訊問後，晚間諭知杜男等6名被告全數羈押。士林地方法院表示，杜承哲等5名詐團成員涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串、滅證、反覆實施相同犯罪之虞，裁定羈押禁見。
此外，台北市警局寧夏派出所前所長葉育忻，涉犯公務員違背職務收賄罪、公務員假借職務上機會非法利用個人資料、洗錢等罪嫌疑重大，有事實認有逃亡之虞，因相關事證均已鞏固，裁定羈押未禁見。士院指出，杜承哲等人涉犯刑法私行拘禁致死罪，依國民法官法規定，屬應行國民參與審判案件；經電腦抽籤分案，由國民法官專庭即刑事第5庭審理，合議庭成員為審判長蔡守訓、法官陳銘壎、受命法官李昭然。
全案起於，陳樺韋、傅榆藺去年9月加入杜承哲為首的詐欺集團，與境外機房合作，透過「車隊」於網路刊登訊息，分別於桃園市中壢區、新北市淡水區囚禁銀行帳戶提供者61人，期間有3人因病或墜樓身亡後遭棄屍。士林地檢署去年起訴陳樺韋、傅榆藺等29人，並對陳、傅求處無期徒刑；負責現場監視、棄屍成員分別遭求處25年到30年以上有期徒刑。
士檢今年2月循線緝獲杜承哲等人，另查出他行賄前派出所長葉育忻來刺探個資與警方打詐專案，並藉由陳姓律師刺探檢方偵查進度，30日依私行拘禁致死等罪起訴杜男等8人，並對杜男求處重刑。（編輯：蕭博文）
※【NOWnews 今日新聞
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