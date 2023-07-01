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台版柬埔寨案！求職詐騙虐囚3死　主嫌、派出所長等6人羈押

▲台版柬埔寨詐騙案，警方逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子。（圖／翻攝畫面）
▲台版柬埔寨詐騙案，警方逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子。（圖／翻攝畫面）

中央社

（中央社記者謝幸恩台北30日電）士林地檢署30日第2波偵結求職詐騙虐囚3死案，並將主嫌「藍道」杜承哲、前葉姓派出所長等6名在押被告移請士院訊問。法官訊問後，晚間諭知杜男等6名被告全數羈押。士林地方法院表示，杜承哲等5名詐團成員涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁致死等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串、滅證、反覆實施相同犯罪之虞，裁定羈押禁見。

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▲去年「台版柬埔寨詐騙案」震驚全台，檢警救出58名被害人，後續詐團29人，並陸續逮捕幕後高級成員以及首腦。昨（11）日上午警方在新北、台中、台北等地，逮獲藏身幕後幹部的綽號為「藍道」28歲杜男，以及「泰勒」的29歲薛男等7人到案，目前仍在偵訊中。（圖／翻攝畫面）
▲「台版柬埔寨詐騙案」震驚全台，警方逮獲藏身幕後幹部的綽號為「藍道」28歲杜男。（圖／翻攝畫面）
此外，台北市警局寧夏派出所前所長葉育忻，涉犯公務員違背職務收賄罪、公務員假借職務上機會非法利用個人資料、洗錢等罪嫌疑重大，有事實認有逃亡之虞，因相關事證均已鞏固，裁定羈押未禁見。士院指出，杜承哲等人涉犯刑法私行拘禁致死罪，依國民法官法規定，屬應行國民參與審判案件；經電腦抽籤分案，由國民法官專庭即刑事第5庭審理，合議庭成員為審判長蔡守訓、法官陳銘壎、受命法官李昭然。

全案起於，陳樺韋、傅榆藺去年9月加入杜承哲為首的詐欺集團，與境外機房合作，透過「車隊」於網路刊登訊息，分別於桃園市中壢區、新北市淡水區囚禁銀行帳戶提供者61人，期間有3人因病或墜樓身亡後遭棄屍。士林地檢署去年起訴陳樺韋、傅榆藺等29人，並對陳、傅求處無期徒刑；負責現場監視、棄屍成員分別遭求處25年到30年以上有期徒刑。

士檢今年2月循線緝獲杜承哲等人，另查出他行賄前派出所長葉育忻來刺探個資與警方打詐專案，並藉由陳姓律師刺探檢方偵查進度，30日依私行拘禁致死等罪起訴杜男等8人，並對杜男求處重刑。（編輯：蕭博文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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