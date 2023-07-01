法國警槍殺17歲少年掀暴動！馬克宏要家長不要讓孩童捲入示威
法國一名17歲的非裔少年因於巴黎郊區遭警方攔檢時拒絕盤查，遭警方掏槍近距離擊斃，少年的死亡掀起法國民眾怒火，一度演變為全國大型示威，光是周四晚間就有至少875人遭到逮捕。總統馬克宏（Emmanuel Macron）30日召開內閣緊急會議，，先是宣告TikTok等社群媒體平台應該協助合作平息暴力事件，又呼籲家長別讓孩子上街參與暴動。
國際中心楊智傑／綜合報導
法國一名北非裔青少年27日在警方臨檢時，被警方開槍殺害，引發全國許多城市的抗議暴動。暴動進入第四天時，法國第2大城馬賽宣布全市禁止示威遊行，同時所有公共運輸於晚間7點起暫停營運。
總統馬克宏也於30日召開緊急內閣會議，並透過電視轉播發表講話，他提到社群媒體平台在過去幾天的事件中，「發揮重要作用」，並稱TikTok和Snapchat等社群媒體協助年輕滋事者的「模仿行為」，重複著這類畫面使其失去與現實的聯繫，也要求社群媒體公司向法國當局披露「那些利用社群網路發起作亂和宣傳暴力者」的身份。
另外，馬克宏也呼籲家長別讓孩子上街參與暴動，並稱在昨夜暴動逮捕的875人中約有1/3是年輕人，他在會議後告訴媒體，讓孩子們留在家中「是家長的責任」，而國家沒有義務替他們行使責任。