NBA／3年31.2億！Middleton確定留在公鹿 將繼續和字母哥合作
3屆全明星球員Khris Middleton今（1）日透過經紀人向ESPN表示，他已經同意簽下3年1.02億美元（約台幣31.2億）續約合約，未來將繼續留在密爾瓦基公鹿和「字母哥」Giannis Antetokounmpo攜手合作。
記者黃建霖/綜合報導
Middleton在2021年幫助球隊奪冠後，這幾年因為傷病出勤率並不高，也影響到場上的表現。在上賽季他場均只出賽24.3分鐘，得到15.1分4.2籃板4.9助攻；季後賽場均上場34.6分鐘，得到23.8分6.4籃板6.2助攻。
若能保持健康，Middleton仍然是公鹿半場進攻中的重要發起點，考慮到Antetokounmpo今年在首輪季後賽面對邁阿密熱火防守時的掙扎，球隊若無法在自由市場上找到更出色的外線進攻球員，就必須要留下前者。
Middleton的進攻技巧備受好評，一直是公鹿陣中可靠的得分手，他投籃能力出色，在關鍵時刻有能力命中投籃，還能自己創造出手機會；而在防守端，他的身材和身高能夠去守多個位置。
留下Middleton，意味著公鹿下一季的陣容變化可能不會太大，根據之前的消息，他們也計畫能重新簽下Brook Lopez，這套冠軍陣容能否再次取得成功，外界在關注。