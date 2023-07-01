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APEC榮譽委員會成軍　集結美政要深化國際經貿合作

▲舊金山市長布里德（左）公布APEC榮譽委員會名單，包括美國前眾議院議長裴洛西、加州州長紐松，以及台裔舊金山市府律師邱信福等民主黨籍政要。（圖／中央社）
▲舊金山市長布里德（左）公布APEC榮譽委員會名單，包括美國前眾議院議長裴洛西、加州州長紐松，以及台裔舊金山市府律師邱信福等民主黨籍政要。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）舊金山市政府今天宣布APEC榮譽東道主委員會成員，包括聯邦眾議院前議長裴洛西、參議員范士丹、加州州長紐松、副州長康伊蓮等民主黨籍政要，共同強化經濟體成員關係。

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APEC峰會將在11月登場，主辦城市舊金山近日啟動各項宣傳和募款活動。舊金山市政府公布具代表性的榮譽東道主委員會名單，囊括聯邦、州政府、市政府等8名美國民主黨籍政要。

聯邦層級部分，包括美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議員范士丹（Dianne Feinstein）和巴迪亞（Alex Padilla）。

裴洛西於新聞稿中表示，期盼APEC會議能替自由開放的印太區域再邁開重要一步、深化經濟體成員之間的夥伴關係。

加州州長紐松（Gavin Newsom）、副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、財務長馬世雲（Fiona Ma）為州政府層級代表。康伊蓮出任東道主委員會財務主席。

紐松說，舊金山以創新聞名，與亞太地區發展出深厚的文化與經濟關係，加州將張開雙臂歡迎世界各地領袖。

此外，台裔的舊金山市府律師邱信福、華美銀行董事長暨APEC商貿諮詢理事會主席吳建民也是此委員會成員。

榮譽東道主委員會主要扮演對外溝通宣傳橋梁，強化國際關係及經濟體成員之間的合作、並吸引更多投資。APEC的21個經濟體成員，當中包括台灣，占全球總人口近40%、全球貿易的近50%。

舊金山近期深受治安毒品問題所擾，市長布里德（London Breed）多次強調，將利用這次主辦APEC的機會，讓舊金山恢復生氣和榮景。（編輯：張芷瑄）1120701

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