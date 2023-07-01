司機偷老闆保險箱！千萬元抖內女友直播主 他喊冤遭法官打臉判刑
任職高雄某醫療設備、公司董座之司機的32歲洪姓男子，利用職務之便取得鑰匙，竊取董事長辦公室保險箱66次，每次得款5萬元至50萬元不等，共計竊取1178萬元，而洪男還將這筆錢，拿來抖內直播主女友及其他幾位直播主。公司發現保險箱遭竊取，隨即報警處理，檢警於保險箱內發現洪男指紋，認定洪男涉嫌重大，將他依法起訴，案經高雄高分院審理，依竊盜罪判刑2年2月，並須賠償1178傳元。
記者林盈君／綜合報導
據檢警調查，洪男利用擔任司機之職務，趁機取得董事長辦公室之保險箱鑰匙，自2019年2月間到7月間，涉嫌竊取保險箱內現金共66次，每次得款5萬元至50萬元不等，共計達1178萬元。洪男得手後，將錢拿去抖內直播主女友等人。之後公司發現保險箱遭竊，立即報警處理，檢警並在保險箱內查獲洪男指紋，將其依法送辦。
洪男落網後喊冤，辯稱斗內的錢來自比特幣投資、玩股票獲利、親友贈與等，但檢方調查洪男收入，依其月薪所得，半年內明顯不可能擁有上千萬，不採信其說詞。法院一審依竊盜罪判刑2年2月，洪男再提上訴，遭高雄高分院駁回，刑度維持不變，另附帶民事賠償，洪另需賠償1178萬元，可上訴。