週末2天大雨繼續灌！8縣市亮「高溫燈號」 下週北台灣狂飆38度
7月正式來臨，今（1）日台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣不穩定，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，雖然天氣高溫炎熱，但中午過後對流旺盛，各地近山區仍有較劇烈的午後雷陣雨，且會擴及至平地，週末2天都是類似情況，中央氣象局也不排除會再午後發布「大雨特報」，目前則持續發布「高溫資訊」，下週北台灣、東半部，則要注意局部地區將出現攝氏38度以上的極端高溫。
記者張志浩/綜合報導
氣象局提醒，今日天氣晴朗炎熱，中午前後台北市為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請特別注意。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，週末2天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣不穩定，迎風面南台灣偶爾有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，並留意氣象局的相關特報。
吳德榮提及，近期各地大多仍高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑，今日各地區平地氣溫分別落在北部攝氏23至36度，中部攝氏23至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至35度。此外，下週二下至週四（7月4日至7月6日）背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現攝氏38度以上的極端高溫。