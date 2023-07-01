只有今天！全家拿鐵、美式「買3送3」可寄杯 7-11大杯美式18元
全家今（1）日APP限定優惠，大杯特濃拿鐵、美式買3送3，且開放寄杯、冷熱互換，疊加自帶杯折扣，平均單杯低於半價開喝；7-11則是在7月3日，門市有濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1優惠，並且還有每月1日加碼的自帶杯扣7元優惠，搭配濃粹美式買1送1，平均單杯18元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今（1）日APP祭出超殺優惠，上午10點隨買跨店開賣「大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3」，且開放寄杯、換冷熱，兌換期限至10月31日，優惠品項各限量20萬組，須使用全盈+pay結帳可享優惠價格。
本週末至7月2日前全家還有康康五優惠，有特大杯拿鐵（原價70元）、珍珠紅茶（原價55元）有買1送1優惠，還有瓶裝的桂花金烏龍、可口可樂纖維+，以及杜老爺「草莓蘋果優格雪糕」通通買1送1優惠。
7-11則是即起至7月3日，有濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1優惠。今（1）日限定，自帶環保杯加碼扣7元，相當於原價50元的濃萃美式，只要18元開喝。
7-11行動隨時取也有1日限定優惠，包括中杯精品美式買11送7，優惠價800元；大杯精品美式買11送7，優惠價1100元（原價1800元）；中杯精品拿鐵買11送7，優惠價990元（原價1620元）；大杯精品拿鐵買11送7，優惠價1210元（原價1980元）；小農冰磚買4送2，優惠價480元（原價720元）；精品燕麥拿鐵2杯120元（原價220元）