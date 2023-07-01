台股年迄今強彈19%、全球第四強　專家：AI熱潮貫穿全年投資主軸

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，雖然台股本週失色，不過統計第二季大盤上漲6.6%，今年來累計漲幅更達19.65%，在全球主要指數中名列第四，僅次於費城半導體、那斯達克、日經225指數。
三大法人方面，外資本週提款598.77億元，投信也賣超33.96億元，連續第三週賣超，僅有自營商站在買方，加碼台股193.05億元，三大法人單週合計賣超439.69億元。
統計6月單月外資回補274.60億元，第二季加碼買超1505.64億元，今年來更是大舉回補3747.34億元，扭轉過去3年大幅賣超窘境。
孫傳恕表示，本週台股受到國際市場影響而出現回檔，且近期美股多頭攻勢熄火，加上聯準會主席鮑爾近日表示由於美國尚無法達到2%通膨目標，7月起不排除連續升息的可能，在持續升息之下，將影響外資對台股的態度，而台股本身也進入除權息旺季，指數將受到除息影響，目前大盤與金融、傳產指數跌破月線，僅有電子指數回升至月線之上。
他接續說明，由於聯準會態度再度轉鷹，預期台股短線將維持震盪，但從歷史數據來，歷年每逢景氣衰退末跌段觸底回升時，美股往往有不錯的表現，由於經濟數據多具有滯後性，反觀股市多提前反應，預期一旦美股再次翻揚，則有利於台股與外資對台股的態度。
即使短線面臨回檔，孫傳恕指出，市場仍期待下半年台股企業獲利將由負轉正，且電子優於傳產，根據保德信預估，今年科技股獲利成長較為顯著的族群，包括光電、ASIC、矽晶圓、電子標籤等，年增幅有望達2成至4成，傳產則有生技，特別是CDMO、新藥族群，獲利年增幅預期9成起跳，以及觀光、餐飲、風電等，獲利年成長可望繳出5成至7成的好表現，建議短期可觀察具有基本面之族群，等待逢低介入時點。
長線來看，孫傳恕認為，全球AI熱潮勢不可擋，包括高速運算、資料中心、伺服器等將貫穿今年台股全年投資主軸，而在AI的趨勢之下，下半年相關供應鏈的營運將明顯優於上半年，並推升伺服器產業重回成長軌道。