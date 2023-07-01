【有圖一次看】門診藥品、急診收費調整　健保部分負擔新制7/1上路

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台灣民眾每年平均看病15次，遠高於其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家2至3倍。為了避免醫療資源浪費，衛生福利部中央健康保險署落實分級醫療，鼓勵民眾正確就醫，調整健保門診藥品與急診部分負擔調整方案，也持續保障弱勢族群，原免除部分負擔對象不受影響，亦鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，也讓大型醫院回歸照顧急重難罕的角色。
一般藥品處方箋
- 醫學中心、區域醫院：原本藥費100元以下免收，調整為收10元；原本101元以上收取20％費用、最高收200元，調整至最高收300元。
- 地區醫院、基層診所、中醫：維持藥費100元以下免收取費用，101元以上收取20％費用、最高收取200元。
- 低收入戶、中低收入者、身心障礙者：不論就醫醫院層級別，均維持藥費100元以下免收取費用，101元以上收取20％費用、最高收取200元。
慢性病連續處方箋（指開藥28天以上）
- 醫學中心、區域醫院、地區醫院：原本第一次調劑免收，調整為比照一般藥品收取部分負擔；第二次以後調劑則維持免收。
- 基層診所、中醫：維持免收。
- 低收入戶、中低收入者、身心障礙者：維持免收。
急診部分負擔原本依檢傷分類收取不同費用，調整為「按就醫醫院層級別定額收取」。
- 醫學中心：原本檢傷1-2級收費450元、3-5級收費550元，統一調整為收750元。
- 區域醫院：原本收費300元，調整為收400元。
- 基層診所、地區醫院：維持原本收費150元。
- 低收入戶、中低收入者、身心障礙者：基層診所、地區醫院維持原本收費150元，區域醫院維持原本收費300元；醫學中心則統一調整為收550元。
民眾想知道更多部分負擔相關資訊，可瀏覽健保署全球資訊網的「部分負擔」專區，或撥打健保署諮詢專線︰0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58355
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