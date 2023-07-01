小心冰箱比冷氣還耗電？內行「3絕招」輕鬆省電費：一堆人在虧錢
面對夏天的高溫，除了冷氣是民眾的好朋友外，夏季人們愛喝冰品、吃水果、剩菜剩飯較難保存的情況下，冰箱更是生活中不可或缺的家電，對此台電提醒，若把家中的冰箱塞得滿滿滿的，不僅會導致耗電量增加、荷包大失血外，也容易讓食材壞得更快，建議民重要有系統的放置內部物品，最多不超過8分滿，才能達到省電的效能。
記者張志浩/綜合報導
台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」提及，想要省冰箱電費，首先就要管理內部空間物品的放置，民眾可在冰箱門外貼上索引標示，減少開冰箱翻找食材的時間，門內標籤則可註明食材到期日，讓各層存放的食品一目了然，若要更用心一點，則可在冰箱內食材上，用便利貼或標籤註明到期日，快速辨識哪些食材要先吃或先料理。
除了貼上標籤外，食物「分區擺放」也很重要，台電說明，生食和熟食分區上，建議「熟食上層、生食下層」，避免生食血水汙染熟食；舉例來說，剩菜剩飯類或保存期限短的食物可放最上層，其次是怕交叉感染的食物，如要退冰的生肉、乳製品類等放中層，最後把怕冷怕水氣、比較重又大的食物，如蔬菜水果等放在底層或保鮮抽屜。
最後則是要「適時斷捨離」，台電建議，要把快到期的食材放在冰箱較外側，食材趁新鮮時盡速食用，並定期清理食材；總結來說，冰箱放8分滿最剛好，不僅食材能清楚看得見，冷空氣也流通，冰箱也更省電。
🟡冰箱省電3撇步
📍冰箱內外貼上標籤
📍食物注重分區擺放
📍適時斷捨離