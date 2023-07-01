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4大超商週末優惠！7-11咖啡「買11送7」可寄杯　全家拿鐵也買1送1

▲7-11週末限定，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1，想要寄杯優惠的可以選澤，精品咖啡1日限定，美式、拿鐵通通都有11送7優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11週末限定，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1，想要寄杯優惠的可以選澤，精品咖啡1日限定，美式、拿鐵通通都有11送7優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末小確幸又來啦！4大超商假日限定優惠，全家門市有霜淇淋第2支5元，還有特大杯拿鐵、珍珠紅茶買1送1；7-11濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1，想要寄杯優惠的可以選澤，精品咖啡1日限定，美式、拿鐵有11送7；萊爾富特濃美式買7送5、特濃拿鐵買7送4，同樣可寄杯／冰熱任選，兌換期限達3個月。

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🟡全家特大杯拿鐵、珍珠紅茶買1送1
全家門市即起至7月2日，只要是全家會員就享霜淇淋第2支5元優惠（單支原價49元），也就是2支54元，相當1支27元。還有本週康康五也不能錯過，有特大杯拿鐵（原價70元）、珍珠紅茶（原價55元）買1送1優惠。

今（1）日APP祭出超殺優惠，上午10點隨買跨店開賣「大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3」，且開放寄杯、換冷熱，兌換期限至10月31日，須使用全盈+pay結帳可享優惠價格。

▲全家大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3，且開放寄杯、換冷熱。（圖／截取自APP）
▲全家大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3，且開放寄杯、換冷熱。（圖／截取自APP）
🟡7-11美式買1送1，自帶杯可扣7元
7-11門市即起至7月3日，濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送1，每月1日門市限定優惠，自帶杯加碼扣7元。

📍行動隨時取7月1日限定
◾中杯精品美式買11送7，優惠價800元（原價1140元）
◾大杯精品美式買11送7，優惠價1100元（原價1800元）
◾中杯精品拿鐵買11送7，優惠價990元（原價1620元）
◾大杯精品拿鐵買11送7，優惠價1210元（原價1980元）
◾小農冰磚買4送2，優惠價480元（原價720元）
◾精品燕麥拿鐵2杯120元（原價220元）

▲7-11大杯精品美式/拿鐵 同品項買11送7。（圖／7-11）
▲7-11大杯精品美式/拿鐵 同品項買11送7。（圖／7-11）
🟡萊爾富咖啡買7送4
萊爾富自即日起至7月2日，APP內的整買零取推出特濃美式咖啡（原價55元）同品項買7送5，或特濃拿鐵咖啡（原價65元）同品項買7送4活動，每筆訂單限購10組，可冰熱任選，兌換期限達3個月，優惠最低現省275元，例如大杯特濃美式咖啡12杯的售價660元，現在只要385元即可買到。

🟡OK
即起至7月29日限定，到門市消費、繳費、寄取件，可享指定商品加價購，包括中杯美式25元（原價35元）、比非多發酵乳酸飲29元、葡萄綜合果汁35元等。

▲OK即起開跑消費加價購，中杯美式咖啡只要25元。（圖／OK超商）
▲OK即起開跑消費加價購，中杯美式咖啡只要25元。（圖／OK超商）

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