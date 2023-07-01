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心臟驟停 40 分鐘奇蹟生還！清醒機率不到 10% 50歲男靠低溫療法搶回一命

心臟驟停 40 分鐘奇蹟生還！清醒機率不到 10% 50歲男靠低溫療法搶回一命
心臟驟停 40 分鐘奇蹟生還！清醒機率不到 10% 50歲男靠低溫療法搶回一命

Heho健康

心臟停頓 1 分鐘就足以致命，一名 50 歲男子在心臟驟停 40 分鐘後經「低溫療法」及緊急「心導管手術」終於奇蹟生還、挽回一命，出院前還能有 7 成的生活自理能力，醫護團隊都覺不可思議。

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一名 50 歲男子，在睡夢中突感不適，把家人叫醒後隨即失去意識，被送至醫院時已無生命跡象，心臟驟停更長達 40 分鐘之久，在急救 40 多分鐘時患者恢復穩定心跳。

照片檔 ID：491309814
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心因性休克重度昏迷 體溫控制防腦神經受損

在救護技術員抵達現場時，發現許先生已經呈現心跳停止狀態（OHCA），立即施以 CPR 及自動體外去顫器（AED），在抵達醫院時病患仍為 OHCA 狀態，情況並不樂觀。所幸許先生與醫護團隊都沒有放棄，在持續 CPR 40 多分鐘後奇蹟般地恢復穩定心跳。

儘管許先生恢復穩定心跳，但治療上仍有許多挑戰，在入住加護病房後仍呈現嚴重的心因性休克且重度昏迷，住院期間曾多次發出病危通知。輔仁大學附設醫院重症醫學科主治醫師張誌恆說，在團隊評估後，建議家屬讓患者接受「目標溫度控制治療」，也就是俗稱的「低溫療法」，藉由將病人體溫控制於 32 至 34 ℃略低於體溫的範圍裡，降低代謝速度，有效保護腦部及其他器官功能，避免受損的腦神經細胞邁向死亡。



緊急心導管手術 打通狹窄血管並置放支架

後來透過調閱患者急救時 AED 紀錄，加護病房團隊研判許先生很有可能是心肌梗塞，改由心臟內科接手，讓病患在接受目標溫度控制的治療的同時進行緊急心導管檢查。

輔仁大學附設醫院心臟內科主治醫師林重佑說，透過緊急心導管手術，成功打通狹窄血管並置放支架，病患也於術後逐漸恢復意識、移除氣管內管，這次也同步為許先生做體內去顫器植入術，避免未來再度發生猝死意外，目前回診狀況不錯，也將持續追蹤。

張誌恆表示，當病患經歷過心跳停止後，全身的器官都會受到傷害，尤其缺氧、缺血對大腦的傷害最為嚴重。若沒有施予目標溫度控制治療，病患的存活率不到 20%，最終能清醒的比例甚至只有 5 至 8%，唯有透過將溫度控制在一定的目標範圍內，才能保護腦細胞，增加心跳停止後病人的存活率。



文／賴以玲 圖／楊紹楚

諮詢專家：輔仁大學附設醫院重症醫學科主治醫師張誌恆 、輔仁大學附設醫院心臟內科主治醫師林重佑

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 心臟驟停 40 分鐘奇蹟生還！清醒機率不到 10% 50歲男靠低溫療法搶回一命

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