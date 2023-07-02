太迷信國造！國軍戰車老舊難抵禦共軍　學者：加裝低成本柵欄裝甲

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宋玉寧表示，解決方式是全面換裝新戰車，但是國軍選項只有M1A2T可以選擇，M1A2T戰車體積較大，且由於採用燃氣渦輪引擎，跟國軍現行戰車的柴油引擎不同，未來會對維保造成龐大負擔。
「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，國軍研發105公厘輪型戰砲車用雲豹甲車的車體，加上105公厘炮塔，但是8輪雲豹甲車的底盤本來就高，加上105公厘砲塔後車體積過高，反而在戰場上容易成為靶車，沒有戰場生存性。
施孝瑋認為政府過度迷信「國X國造」，而是應該透過引進國外優秀廠商技術生產，而達到良好的國造效果；共軍的ZTD-5兩棲突擊車配備1門105公厘的低膛壓火砲，登陸後會成為守軍夢魘，因此國軍應該生產具有直射火力、良好機動性的輪型驅逐戰車或主力戰車。
國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國軍可能要將軍事投資放在10年之後，未來10年可能有將近8000億元的軍事投資，可逐年採購Ｍ1A2戰車，108輛車交貨後，每年可以再採購一個營約30輛M1A2戰車，在M1A2戰車全交貨之前，可以逐步改良現役的M60A3與CM11戰車。
蘇紫雲建議，M60A3與CM11戰車可以換裝國產射控系統當然是最好，如果不行可以外購成熟的射控系統，至少能維持火力，搭配動力包更換讓引擎與傳統系統可以再用20年。
蘇紫雲說，在裝甲方面可以使用低成本柵欄裝甲，經過美軍實戰驗證，柵欄裝甲可以有效阻擋一般反裝甲火箭彈，安裝一套柵欄裝甲約6000至7000美元，共軍首批犯台部隊登陸後，不管是空降、機降、登陸部隊主要會使用輕型反裝甲武器，國軍有必要思考低成本高效應的改良方案。