內幕／兩岸主戰場！侯友宜避談九二共識　擬採納江啟臣的憲法九二

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侯友宜自5月17日被國民黨徵召為總統參選人以來，始終未鬆口提「九二共識」4個字，目的也是為了不落入綠營預設的陷阱之中，只是侯友宜的兩岸論述到底是什麼？現階段侯友宜僅公開宣示反台獨、反一國兩制、捍衛中華民國等「空談」，但在兩岸論述上，侯友宜沒有迴避的空間。
有黨代表將在7月23日國民黨全代會中提案建議，國民黨的兩岸政策主要就是九二共識，應該明確國民黨兩岸政策的政治立場，凸顯國民黨的民主價值，將一中原則說明清楚，避免給予民進黨見縫插針的機會；從黨代表提案也可見基層焦慮。
而侯友宜近日在不同場合對於兩岸議題有了別與以往的回應，一次是在與學生對談的場合稱，「兩岸關係現在最大的共識就是中華民國憲法，清楚規定國家叫中華民國，有領土、人民及主權，也有邦交，憲法講得非常清楚」；另一次則是附和國民黨主席朱立倫「兩岸是一家人」的說法。
據了解，侯友宜「回到憲法」的兩岸論述，是參採了江啟臣「憲法九二」的想法。江啟臣擔任黨主席時期，不斷想為被抹紅的九二共識解套，因此提出了「基於中華民國憲法的九二共識」，企圖讓九二共識走出新路，但當時被黨內質疑要淡化九二共識、更被批是小綠，遭逢很大的阻力。
侯友宜6月在一次與黨內大老的餐敘中，得知了江啟臣「憲法九二」的觀點後，感到很有興趣，江啟臣更在會中提及，他曾在黨主席任內做了一份民調，顯示憲法九二比九二共識能夠獲得更多中間選民、年輕選民的認同，避免遭到綠營和對岸的扭曲，這樣的觀點也正中了侯友宜的需求。
面對民調低迷的現況，黨內人士認為，無論採取哪一種論述，侯友宜都不再有打模糊仗的本錢，甚至必須閉關好好特訓，將論述融會貫通，變成自己的語言，向民眾闡述、爭取支持，否則若無法在7月23日全代會前將民調拉回第二，恐無翻身機會。