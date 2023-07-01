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宜蘭人秀身分證！吃到飽餐廳4人同行1人免費　大嗑烤鴨六吃

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)旗下的桂冠自助餐廳現正推出烤鴨宴，病友平日限定優惠，凡是宜蘭縣民、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐，享四人同行一人免費。（圖／長榮鳳凰酒店提供）
▲長榮鳳凰酒店(礁溪)旗下的桂冠自助餐廳現正推出烤鴨宴，病友平日限定優惠，凡是宜蘭縣民、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐，享四人同行一人免費。（圖／長榮鳳凰酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2023宜蘭國際童玩藝術節即日起至8月13日在冬山河親水公園舉行，長榮鳳凰酒店(礁溪)推出「夏日樂悠遊一泊二食專案」，到八月底前每房9399元起，出示2023童玩節票根，雙人房可憑一張票根折抵500元。另外，憑票根或者是宜蘭縣民、當月壽星、樂齡長輩到煙波亭火鍋或到現正推出烤鴨宴的桂冠自助餐廳，也享有四人同行一人免費。另外，入住品文旅礁溪則可免費參加夏日限定親子「窯烤披薩DIY」，一天限定兩場。

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2023童玩節票根除了住房可折抵，拿去吃飯也有優惠，長榮鳳凰酒店(礁溪)旗下的桂冠自助餐廳推出平日限定優惠，即日起到八月底前，凡是宜蘭縣民(身分證字號為G開頭或戶籍地在宜蘭縣者)、當月壽星、年滿60歲的樂齡長輩又或者憑2023童玩節票根，平日期間用餐出示身分證件，即享四人同行一人免費，平日的早午餐、晚餐適用，就連飯店內另一家煙波亭火鍋，午、晚餐也適用。大人及兒童可合併計算，免費者以價低者計。

▲長榮鳳凰酒店(礁溪)內另一家煙波亭火鍋，午、晚餐也有四人同行一人免費的優惠。（圖／長榮鳳凰酒店提供）
▲長榮鳳凰酒店(礁溪)內另一家煙波亭火鍋，午、晚餐也有四人同行一人免費的優惠。（圖／長榮鳳凰酒店提供）
桂冠自助餐廳現全新推出晚餐限定的「一鴨六吃全鴨宴」，特選五斤重的櫻桃鴨烹烤，有櫻桃鴨捲餅、櫻桃鴨壽司、醬燒炒鴨肉、香鍋辣炒鴨、現煮鴨肉粥、酸白菜鴨肉湯，皆能吃到飽。

另外，入住雲朗觀光旗下飯店「品文旅礁溪」的房客，即日起至8月29日可免費參加在1樓Rick's餐廳推出夏日限定親子「窯烤披薩DIY」，一天共有二場次，每場次有八組，體驗親手揉麵團、擀餅皮，加上宜蘭鴨賞、金棗、三星蔥絲在地食材，製作出充滿宜蘭風味的獨特窯烤披薩！

▲入住品文旅礁溪的房客，即日起至8月29日可免費參加在1樓Rick's餐廳推出夏日限定親子「窯烤披薩DIY」。（圖／品文旅礁溪提供）
▲入住品文旅礁溪的房客，即日起至8月29日可免費參加在1樓Rick's餐廳推出夏日限定親子「窯烤披薩DIY」。（圖／品文旅礁溪提供）

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