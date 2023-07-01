馬斯克與祖克柏喊羅馬競技場單挑　義媒邀比拉丁詩句

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「蟻報」報導中表示，懷疑馬斯克在推特上寫這篇貼文是否只是因他被羅馬的美麗所震撼。因上個月他才在羅馬拜會了義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）與總理梅洛尼（Giorgia Meloni），又或者他是認真的。
在報導露出不久後，文化部否認此項消息，並說：「沒有接到正式聯繫，也沒有任何書面文件，最起碼至今如此，即使這個消息看起來很棒，但卻是沒有根據的。」
報導指出，即日起，羅馬競技場可舉辦高調付費活動，但必須和慈善有關。每個申請都會經羅馬競技場考古公園管理層評估，驗證活動與羅馬競技場的兼容性，以保護遺址。
「蟻報」指出，如果祖克柏和馬斯克想在羅馬競技場決鬥，就必須為活動注入活力，並以擁抱結束，也建議其他形式決鬥會更好，如來一場拉丁詩句的勝負。此外，雙方應確保為了保護義大利歷史和藝術文化遺產，要提供足夠的慈善貢獻，或許還能向義大利艾米利-羅馬那（Emilia-Romagna）大區洪水釀災貢獻其一部分心力。
日前馬斯克與祖克柏的戰鬥地點傳出在拉斯維加斯八角籠（Vegas Octagon）舉行，八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽（Ultimate Fighting Championship，UFC）賽事場地，十分受歡迎。2大科技天王隔空叫戰在網路瘋傳，也引發社群媒體激辯誰將勝出，各界關注。
報導強調，目前不清楚決鬥是否成真，是否會在羅馬競技場進行，甚至不清楚地點在哪裡，如今羅馬競技場多用於舉辦音樂會，未曾辦過格鬥比賽。（編輯：張芷瑄）1120701