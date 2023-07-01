保瑞藥業與Lundbeck合作 取得腦神經專科原廠藥台灣獨家經銷權
腦部神經病變，包括神經系統和精神障礙，在他人眼中往往是看不見的複雜疾病，但對個人、家庭、甚而整個社會造成了巨大的影響與負擔。 保銳藥業今（1）日宣布，與全球腦神經專科製藥大廠（Lundbeck）簽訂策略合作協議，取得腦神經專科原廠藥台灣市場獨家經銷權。
記者鄭妤安／台北報導
保銳宣布，與Lundbeck簽訂策略合作協議，將取得Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥的台灣市場經銷權，並自明（2024）年1月1日起，正式由保瑞集團獨家代理銷售在台灣醫院、診所及藥局等通路。
Lundbeck旗下產品已成功在全球100多個國家查驗登記，並以各式創新醫療選擇、幫助全世界超過800萬名受到帕金森氏症、阿茲海默症、癲癇、憂鬱、焦慮及思覺失調等腦部病變所苦的病患。
保瑞盼透過與Lundbeck的策略聯盟，進一步強化其在台灣中樞神經系統領域領先的產品組合，並確保台灣深受腦部神經疾病所困擾的病患能即時獲得更多更好的創新醫療選擇、進而改善整體生活品質。
保瑞集團董事長盛保熙表示，腦部神經疾病是目前全球日益嚴重的社會問題，根據統計，患有腦部神經疾病的人較一般健康的人平均壽命約少10到20年不等，事實上已造成個人生活、乃至於家庭、社會嚴重的影響。